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- Aydın'da cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı
Aydın'da cinayet şüphelisi, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle yakalandı
Uşak'ta 2016 yılında cinayete karışan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Sarıdemir, üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte kimlikle Aydın'da saklandığı evde yakalandı.
- DHA
- 21.03.2022 - 21:45
2016 yılı Mart ayında Uşak’ta işlenen bir cinayete karışan Emre Sarıdemir, hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezasıyla aranırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin Yeşil Mahallede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
ÜZERİNE KENDİ RESMİNİ YAPIŞTIRDIĞI SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese baskın yapan polis, Emre Sarıdemir’in, kendi resmini başkasının kimliğinin üzerine yapıştırdığı sahte kimlikle birlikte yakaladı.
Sarıdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.