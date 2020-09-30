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    Aydın'da cinayet zanlısı, 18 yıl sonra yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olarak aranan O.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 06:14
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    Aydın'da cinayet zanlısı, 18 yıl sonra yakalandı

     

    Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yıl önce ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde R. K.'nın öldürüldüğü olayın faili O.Ö.'yü(51) yakalamak için çalışma başlattı.

    SAKLANDIĞI MAHALLE TESPİT EDİLDİ

    Hakkında kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari O.Ö., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bulunduğu mahalle tespit edildi.

    BASKIN YAPILAN EVLERDEN BİRİNDE YAKALANDI

    Ekipler sabah saatlerinde, Aslanlı Mahallesi'nde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı evin bahçesinde yakalanan O.Ö. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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