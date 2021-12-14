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    Aydın'da çocuk tacizcisi jandarmadan kaçtı, polise yakalandı

    Bir erkek çocuğuna tacizde bulunan şahıs, şikayet üzerine yakalandı. Tutuklanarak cezaevine sevk edildiği sırada jandarma ekiplerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak teslim edildi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:11
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    Aydın'da çocuk tacizcisi jandarmadan kaçtı, polise yakalandı

    Aydın'da E.D isimli erkek çocuğu, A.Ç. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradı.

    E.D.'nin şikayette bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.Ç.'yi kısa süre içerisinde yakaladı.

    Çocuk tacizcisi gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    JANDARMADAN KAÇTI

    Jandarma ekiplerinin cezaevine sevkini sağlamaya çalıştığı A.Ç., ani bir hareketle ekiplerden kurtularak kaçmaya başladı.

    POLİS EKİPLERİ YAKALADI

    Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarmanın elinden kaçan A.Ç., polis ekipleri tarafından Doğu Gazi Bulvarı üzerinde yakalanarak, yeniden jandarma ekiplerine teslim edildi.

    Aydın da çocuk tacizcisi jandarmadan kaçtı, polise yakalandı #1

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