- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da çocuk tacizcisi jandarmadan kaçtı, polise yakalandı
Aydın'da çocuk tacizcisi jandarmadan kaçtı, polise yakalandı
Bir erkek çocuğuna tacizde bulunan şahıs, şikayet üzerine yakalandı. Tutuklanarak cezaevine sevk edildiği sırada jandarma ekiplerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak teslim edildi.
- İHA
- 14.12.2021 - 09:50
- Güncelleme : 14.12.2021 - 10:11
Aydın'da E.D isimli erkek çocuğu, A.Ç. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradı.
E.D.'nin şikayette bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.Ç.'yi kısa süre içerisinde yakaladı.
Çocuk tacizcisi gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
JANDARMADAN KAÇTI
Jandarma ekiplerinin cezaevine sevkini sağlamaya çalıştığı A.Ç., ani bir hareketle ekiplerden kurtularak kaçmaya başladı.
POLİS EKİPLERİ YAKALADI
Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarmanın elinden kaçan A.Ç., polis ekipleri tarafından Doğu Gazi Bulvarı üzerinde yakalanarak, yeniden jandarma ekiplerine teslim edildi.