Dolar
7.8734
-0.0672%
Euro
9.3114
0.387%
Altın
1907.38
0.1833%
Borsa
1211.97
0.5475%
G. Altın
483.101
0.1642%
Bitcoin
93919.24
1.2634%
EXEN Coin
11.54
-0.28%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Aydın'da damat, nikahının olduğu gün uyuşturucudan tutuklandı

    Aydın'da düzenlenen operasyonda, aracında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 20.10.2020 - 17:34
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da damat, nikahının olduğu gün uyuşturucudan tutuklandı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İ.Ö.'yü takibe aldı.

    Şüphelinin polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobille kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

    ARAÇTAN METAMFETAMİN ÇIKTI

    Polisin bir süre sonra durdurduğu araçtaki İ.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

    NİKAH MASASINA OTURACAKTI

    Otomobilde bir damatlık da bulunurken, zanlının bugün nikah masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Aydın da damat, nikahının olduğu gün uyuşturucudan tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir