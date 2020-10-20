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Aydın'da damat, nikahının olduğu gün uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'da damat, nikahının olduğu gün uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda, aracında uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve bugün nikahı olduğu belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.