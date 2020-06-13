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    Aydın'da defineciler asırlık mezarları tahrip etti

    Baraj suları çekilince, tarihi mezarların gün yüzüne çıkması definecileri harekete geçirdi. Kaçak kazı yaparak tarihi mezarlara zarar veren defineciler, bölge sakinlerini kızdırdı.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 09:05
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    Aydın'da defineciler asırlık mezarları tahrip etti

    5 Ağustos 2010'da Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İkizdere Barajı'nın açılmasıyla sular altında kalan İkizdere Mahallesi, başka bir bölgeye taşındı.

    Mahallenin 1 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Bizans dönemine ait mezarların bir kısmı da su altında kaldı.

    KAÇAK KAZI YAPANLARA GÜN DOĞDU

    Geçtiğimiz ay baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu. Tarihi mezarlara zarar veren definecilere bölge halkı tepki gösterdi.

    Kaçak kazı yapılan bölgeye en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Şirindere Mahallesi muhtarı Muharrem Efe, "Bölgemizde birtakım kazı çalışmaları yapılıyor. Baraj kenarında kaldığı için yapılanları biz de her zaman takip edemiyoruz. Kazı yapılan bölgeye en yakın biz varız. Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haberimiz olmuyor." ifadelerini kullandı.

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    MEZARLARDA HAZİNE AVI

    Bulundukları bölgede eskiden beri kazı çalışmaları yapıldığını söyleyen bölge sakinlerinden Mehmet Yalçınkaya (70), "Bizanslılar bu topraklarda bir zamanlar yaşamış ve çok eski mezarlar var. Mezarlarda bir şeyler kaldıysa onları bulmak için gelip kazıyorlar." dedi.

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    Bölge halkından alınan bir diğer bilgiye göre, daha önce kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalanan bir başka defineci de cezaevine girmişti.

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