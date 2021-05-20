Aydın'da depo yangını: 2 milyon liralık maddi hasar oluştu

Aydın'da saman preslemesi ve paketlemesi yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 gün arayla çıkan depo yangınları, büyük maddi hasara neden oldu.

İŞ MAKİNELERİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı onlarca itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın hızla büyüdü. Bölgedeki hayvan çiftliklerine saman ve ot presleme işi yapan özel bir firmaya ait işyerinde bulunan çok sayıda iş makinesi samanlarla birlikte alevlere teslim oldu.

Aydın'da 15 gün arayla ikinci depo yangını VİDEO

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Deponun yanında bulunan ve arkasında dorsesi takılı haldeki bir tır ise yanmaktan son anda kurtarılırken dorse hasar gördü. İşyeri çalışanları, firma sahibi ve itfaiye ekiplerinin talimatları ile yanan alanda bulunan iş makinelerini başka iş makinelerinin yardımı ile alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

İş makinelerinin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.





KUNDAKLAMA OLABİLİR

Depodaki iki farklı yerden başlayan yangının sebebinin kundaklama olabileceği ifade edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır tarafından yapılan açıklamada, son 15 gün içerisinde 300’den fazla yangın çıktığı ve bunlardan 30’dan fazlasının depolara uygunsuz koşullarda istiflenen samanların kendi kendine yanmaya başlamasının neden olabileceği ifade edilmişti.





2 MİLYON LİRALIK HASAR

Alınan ilk bilgilere göre yangında meydana gelen hasarın yaklaşık 2 milyon lira olduğu tahmin edilirken, yangının tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağı öğrenildi.



