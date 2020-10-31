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Aydın'da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları

Aydın'da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları

Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması koku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülendi.