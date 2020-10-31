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    Aydın'da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları

    Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması koku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülendi.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 01:22
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 01:28
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    Aydın'da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi.

    TAŞ OCAĞINDA YIKIM MEYDANA GELDİ

    Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi.

    Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı.

    Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

    Aydın'da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları İZLE


    Aydın da deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları #1

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