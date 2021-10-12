Nazilli ilçesinde etkili olan fırtına, Garaj Camii’nin minaresini devirdi. Sokakta yürüyen vatandaşların minarenin altında kalmaktan saniyeler ile kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış beraberinde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtınayı getirdi.

İlçede ağaçlar devrilirken, evlerin çatıları zarar gördü.

Garaj Camii’nin minareleri, fırtınaya dayanamadı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sokakta olan vatandaşlar, büyük bir gürültü ile yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Minarelerden biri, park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

“KAÇMASAK MİNARE BAŞIMIZA YIKILACAKTI”

Minarenin yıkılması esnasında yaşanan panik, fırtınayı görüntülemek isteyen bir şahsın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

77 yaşındaki Mehmet Dikses, yıllardır aynı yere aracını park ederek pantolon satışı yaptığını ancak bugün aklına gelmeyen olayın başına geldiğini belirterek, "Bir anda minarenin üstümüze doğru yıkıldığını gördüm. Kaçtık kurtulduk. Kaçmasak minare başımıza yıkılacaktı.” ifadelerini kullandı.

Aydın’da, devrilen minarenin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular VİDEO

