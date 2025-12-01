Abone ol: Google News

Aydın’da dolandırıcılıktan aranan kadın “hamileyim” dedi, test gerçeği ortaya çıkardı

İncirliova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 yaşındaki Eda Gürelli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Cezaevine girmemek için “Hamileyim” diyen Gürelli'nin yalanı fazla sürmeden ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 17:41
  • Aydın'ın İncirliova ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli, polis tarafından yakalandı.
  • Gürelli, hamile olduğunu iddia ederek tutuklamanın ertelenmesini talep etti.
  • Yapılan hamilelik testi negatif çıkınca cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli’yi, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı.

Gürelli'nin yapılan sorgulamasında; Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

"HAMİLEYİM" YALANI YAPILAN TESTLE ORTAYA ÇIKTI

Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

