Aydın’da dolandırıcılıktan aranan kadın “hamileyim” dedi, test gerçeği ortaya çıkardı

Aydın'ın İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eda Gürelli’yi, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı.

Gürelli'nin yapılan sorgulamasında; Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

"HAMİLEYİM" YALANI YAPILAN TESTLE ORTAYA ÇIKTI

Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.