Aydın'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü

Karacasu ilçesinde, ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu kazada Ali Karabacaklı (61) hayatını kaybetti, Murat Uzkuç yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinin Yukarıgörle Mahallesi'nde, Denizli'nin Kale ilçesi İnceğiz Mahallesine bir yakınlarının düğününe katılan Ali Karabacaklı ve Murat Uzkuç, ATV olarak bilinen arazi motoru ile Aydın'ın Karacasu ilçesine hareket etti.

Ali Karabacaklı idaresindeki plakası olmayan ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçtan düşen Karabacaklı ve Uzkuç metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karabacaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu konumunda bulunan Murat Uzkuç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Uzkuç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ali Karabacaklı'nın cesedi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.