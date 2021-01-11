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    Aydın'da dur ihtarına uymayan takside uyuşturucu bulundu

    Efeler ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ticari taksi kovalamaca sonucu durdurulurken, içerisindeki 3 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 03:31
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    Aydın'da dur ihtarına uymayan takside uyuşturucu bulundu

    Aydın'ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis ekipleri saat 21.00 civarında Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ve ticari taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sonucu taksi durduruldu.

    UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ticari taksi içerisinde bulunan G.K., N.İ., ve V.C.'nin yapılan üst aramalarında 100 gram esrar ele geçirildi.

    Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de idari para cezası kesildi.

    Aydın da dur ihtarına uymayan takside uyuşturucu bulundu #1

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