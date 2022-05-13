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- Aydın'da duyarsız sürücüler yaylalara zor anlar yaşatıyor
Aydın'da duyarsız sürücüler yaylalara zor anlar yaşatıyor
Aydın'da sürücüler tarafından gelişigüzel olarak park edilen araçlar, trafiği kilitliyor ve yayalara zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin bu durum karşısındaki duyarsızlığı ise "Pes" dedirtiyor.
- 13.05.2022 - 12:20
Aydın'ın Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan kavşak, mesai saatleri içerisinde otoparka dönüyor.
Kavşağın karşısında bulunan otoparkı kullanmayan sürücüler, trafiği kilitliyor ve yayalara zor anlar yaşatıyor.
Gün içerisinde trafik ekipleri yaşanan duruma müdahale ediyor ancak ekiplerin gitmesinin ardından duyarsız sürücüler yeniden harekete geçiyor.
Vatandaşlar öfkeli
İHA'nın haberine göre; trafik ekipleri sık sık kontroller yapıp, sürücüleri uyarırken bazı sürücülerin yasağı umursamayıp araçlarını tekrar park etmesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kavşak içerisine park edilen araçlar, birçok vatandaşın tepkisine de yol açıyor.