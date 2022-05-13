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Aydın'da duyarsız sürücüler yaylalara zor anlar yaşatıyor

Aydın'da duyarsız sürücüler yaylalara zor anlar yaşatıyor

Aydın'da sürücüler tarafından gelişigüzel olarak park edilen araçlar, trafiği kilitliyor ve yayalara zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin bu durum karşısındaki duyarsızlığı ise "Pes" dedirtiyor.