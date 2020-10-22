Kuşadası ilçesinde izin alınmadan düzenlenen dans partisinde eğlenen 4 kişinin, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir gece kulübünde 9 Ekim tarihinde gerçekleşen “Latin Müzik Gecesi“ isimli dans partisinde yaşananlar Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

"ARKADAŞLAR KENDİLERİNİ 14 GÜN KARANTİNAYA ALMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyarılarda bulunan Zeki Uyanık, “Bölgemizdeki tüm dans okullarının ve dans sevenlerin dikkatine. Üzülerek belirtmek isterim ki yasak olmasına rağmen Kusadası’nda gerçekleştirilen dans gecesine katılan bir kaç arkadaşın korona testi pozitif çıkmıştır. Arkadaşlar kendilerini 14 gün karantinaya alımıştır.

Aydın'da düzenlenen partiden 4 kişinin testi pozitif çıktı VİDEO



"ANTRENÖRLER HEPİMİZİN HAYATINI RİSKE ATMIŞTIR"

Ne yazık ki, organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske atmıştır.

Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında okullarda ve dershanelerde çalışan kişilerde bulunmaktadır. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile öğrendik.

Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkürler. Bizim girişimlerimiz ile haberi olmayan arkadaşlara da ulaşmaya çalıştık. Testleri pozitif çıkan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Organizasyona katılan diğer arkadaşlarımızın da test yaptırımlarını tavsiye ediyoruz . Tekrardan geçmiş olsun “ dedi.



