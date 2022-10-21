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    Aydın'da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı

    Aydın'da bir eczanede çıkan yangın ekipleri seferber ederken, yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.
    • 21.10.2022 - 04:29
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    Aydın'da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı

    Aydın'ın Hasan Efendi Mahallesi, Kızılay Caddesi üzerindeki bir eczanede saat 23.00 sıralarında, Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin karşısında bulunan bir eczaneden yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti.

    Aydın da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı #1

    Ynagın kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, eczanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bilgisayar kasasından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı #2

    Aydın da eczanede çıkan yangın kontrol altına alındı #3


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