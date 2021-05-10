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    Aydın'da el freni çekilmeyen araç bahçeye uçtu

    El freni çekilmeyen araç, hareketlenip çevredeki bir binanın bahçesine düştü.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:23
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    Aydın'da el freni çekilmeyen araç bahçeye uçtu

    Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'nde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 09 K 6919 plakalı ticari araç bir anda hareket etmeye başladı.

    BİNA BAHÇESİNE UÇTU

    Kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, bir binanın bahçesine uçup asılı halde kaldı. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olay üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile bahçeden kurtarıldı.

    Aydın'da el freni çekilmeyen araç bahçeye uçtu ViDEO

    Aydın da el freni çekilmeyen araç bahçeye uçtu #1

    Aydın da el freni çekilmeyen araç bahçeye uçtu #2

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