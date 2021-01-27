Aydın'da elinde bıçak olan kadın terör estirdi

Aydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, yoldan geçen adama bıçakla saldırdıktan sonra bir araca zarar verdi.

Aydın'ın Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı.

Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kadın daha sonra da bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı.

YANINDAKİ KADIN ENGEL OLAMADI

Yanında bulunan başka bir kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan davranışlarda bulunan kadının, önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına sataştığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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