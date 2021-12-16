Aydın'da emekli polis vurulmuş halde bulundu

Antalya'da polis memurluğu yapan H.Y., emekli olup Aydın'a yerleştiği evinde, vurulmuş halde bulundu. Emekli polisin hayati riskinin devam ettiği belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan H.Y., iki ay önce emekli olup Aydın’a yerleşti.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan H.Y., evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ihbar etti.

HAYATİ DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan H.Y.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

H.Y.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.