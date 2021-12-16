Euro
17.5848
5.18%
Dolar
15.4913
4.64%
Altın
892.89
5.59%
Borsa
2.244
3.77%
Bitcoin
751.120
5.73%
BTXN Coin
39.80
-0.52%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Aydın'da emekli polis vurulmuş halde bulundu

    Antalya'da polis memurluğu yapan H.Y., emekli olup Aydın'a yerleştiği evinde, vurulmuş halde bulundu. Emekli polisin hayati riskinin devam ettiği belirtildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da emekli polis vurulmuş halde bulundu

    Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan H.Y., iki ay önce emekli olup Aydın’a yerleşti.

    VURULMUŞ HALDE BULUNDU

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan H.Y., evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

    Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ihbar etti.

    HAYATİ DURUMU KRİTİK

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan H.Y.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    H.Y.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da emekli polis vurulmuş halde bulundu #1

    Aydın da emekli polis vurulmuş halde bulundu #2

    Aydın da emekli polis vurulmuş halde bulundu #3

    Aydın da emekli polis vurulmuş halde bulundu #4

    Aydın da emekli polis vurulmuş halde bulundu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir