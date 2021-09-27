Aydın’da, engelli öğrenciye şiddet kamerada

Sultanhisar ilçesinde, bakım ve rehabilitasyon merkezindeki bakım görevlisi Aslı Gümüş, engelli bir öğreniciye şiddet uyguladı. Şiddet anları, kameraya yansıdı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde, Aslıhan Gümüş (38) isimli bakım görevlisinin 14 Eylül tarihinde yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı şikayeti üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlük tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Gümüş’ün şiddet uyguladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

BACAĞINI ÇİMDİKLEDİ, YÜZÜNE VURDU

Görüntülerde Gümüş'ün, odanın kapısında sandalyede otururken yerde yatan engelli bir çocuğun bacağını çimdiklemesi, sinirlenip yüzüne ayağı ile vurması yer aldı.

TEK KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Ayrıca kollarından tutup üzerine bastırdığı, engelli çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği, bir şeyler konuştuktan sonra kalkıp tekrar sandalyesine oturduğu görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Gümüş hakkında hem idari soruşturma başlatıldı hem savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da öne sürüldü.

Gözaltına alınan Gümüş, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Gümüş’ün tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİNDE ŞİDDETİ REDDETTİ

Gümüş'ün ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.