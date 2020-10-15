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- Aydın'da eşini döven kişiye 60 gün uzaklaştırma verildi
Aydın'da eşini döven kişiye 60 gün uzaklaştırma verildi
Söke ilçesinde eşini darp ederek yüzü ve gözünü morartan Ü.K.'ya 60 gün uzaklaştırma kararı verildi.
- İHA
- 15.10.2020 - 23:16
Aydın'ın Söke ilçesinde eşi tarafından şiddet gören Ö.K.'nın şikayeti üzerine, şüpheli koca Ü.K. hakkında 'kasten adam yaralama' suçlaması ile başlatılan soruşturma sonuçlandı.
60 GÜN UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ
Aile Mahkemesi tarafından eşine şiddet uygulayan kocanın 60 gün süre ile şiddet mağduruna tehdit ve hakarette bulunmaması, korunan kişinin konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmaması, korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmaması kararı verildi.
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ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Ayrıca, uzaklaştırma kararının infazı amacıyla şiddet uygulayan eş Ü.K.'ya elektronik kelepçe takıldı.
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