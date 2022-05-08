Aydın'da eşini öldüren kadın: KADES yüklü telefonumu aldı

Tartışma sırasında eşi Doğukan Bağ'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Emel Bağ ifadesinde, eşinin kendisini öldüreceğini söylediğini, KADES yüklü telefonuna el koyduğunu iddia etti.

Aydın’da, Orta Mahalle 209 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Emel Bağ (26) ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ (28) arasında önceki gün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışmada, Doğukan Bal eşi tarafından kalbinden 4 kez bıçaklandı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan Bağ, dün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Emel Bağ, gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

Pandemide cezaevinden çıkıp evlendi, kocasını öldürdü

Emel Bağ'ın 16 Nisan 2017 tarihinde de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası aldığı ve 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye edilmesinin ardından Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

Sosyal medyadan tanışıp evlendiklerini söyledi

Polisteki işlemleri tamamlanan Emel Bağ, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polisteki ifadesinde Emel Bağ’ın, ilk eşinden 10 yaşında bir kız çocuğu olduğu, 6 yıl önce boşandığı için boşlukta olduğu bir dönemde sosyal medya üzerinden Doğukan Bağ ile tanışıp evlendiklerini, daha sonra işsiz olan eşi ile ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık tartıştıklarını, eşi tarafından daha önce de darbedildiğini, çalışmak istemesi üzerine çıkan tartışmada Doğukan Bağ'ın kendisini dabettiğini iddia etti.

“Telefonumu KADES yüklü olduğu için yardım istememem için aldı”

Olay günü ise Doğukan Bağ'ın kayınpederinden dönerken ayağına tekme attığını ve bindikleri minibüste başına vurduğunu ileri süren Emel Bağ, minibüs şoförünün Doğukan Bağ'ı indirdiğini, kendisi yola devam ederken arayıp özür dileyen eşi ile buluşup eve gittiklerini söyledi.

Bağ’ın ifadesinde, "Evde kapıyı kilitledi. Telefonumu KADES yüklü olduğu için yardım istememem için aldı.





“Küfredip beni öldüreceğini söyledi”

Belinden çıkardığı bıçağı masanın üzerine bıraktı ve küfredip beni öldüreceğini söyledi. Ben o sırada bıçağı dışarı atmak isterken elimden bıçağı almaya çalıştı. Kendimi korumak için birkaç hamle yapınca kan geldi." dediği öğrenildi.

Öte yandan Emel Bağ, olayın ardından 112 Acil Servis'i aramak istediğini ancak telefonunun çekmediğini ileri sürdü.