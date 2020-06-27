Aydın'da eşinin mezarı başında intihar etti

Aydın'da eşinin mezarı başında intihar etti

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Geçen yıl hayatını kaybeden eşinin mezarına giden kişi, kendi canına kıydı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tayfun Ş., 1 yıl önce hayatını kaybeden eşi Kadriye Ş.'nin mezarı başında intihar etti.

Olay, Çeştepe Mezarlığı'nda yaşandı. Saat 01.00 sıralarında mezarlıktan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

EŞİNİN MEZARINDA CANINA KIYDI

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları aramalar sonunda 60 yaşındaki Tayfun Ş.'yi eşinin mezarı başında tabancayla intihar etmiş halde buldu.

Tabancayla başına ateş ettiği belirlenen Tayfun Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Tayfun Ş.'nun eşi Kadriye Ş.'nin 2019 yılının mayıs ayında yaşamını yitirdiği öğrenildi.