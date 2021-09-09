Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’ndeki dağlık alanda yaşamını sürdüren Emir Ayşe Gülana, 43 yıl önce vefat eden eşinin vasiyeti üzerine yıkılmaya yüz tutmuş evde yaşıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi yakınlarında dağ başındaki bir arazide yaşayan Emir Ayşe Gülana (95) isimli bir kadın, 1942 yılında köy doktoru olan Mehmet Gülana ile hayatını birleştirerek yaşadıkları bölgeyi ıslah etti.

50 dönümlük arazilerini incir ve zeytin ağaçları ile donatan çift, 40 yıl önce kendilerine ait zannettikleri arazinin Hazine arazisi olduğunu öğrenince hayatları değişti.

Tek odalı taş bir evde hayat sürüp, hastanelerin yaygın olmadığı dönemde herkesin derdine koşan Mehmet Gülana, arazinin kendilerine ait olmadığını öğrenince bunalıma girip rahatsızlık geçirdi.

“ÖLÜNCEYE KADAR BURADAN ÇIKMA”

11 çocuk sahibi Mehmet Gülana, eşi Emir Ayşe Gülana’ya, “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler.” vasiyetinde bulundu.

1978 yılında eşini kaybeden Emir Ayşe Gülana, vasiyetini yerine getirerek 43 yıldır elektriksiz, susuz ve mağarayı andıran evde yaşamaya başladı.

ARAZİ SATIN ALINDI

Yıllarca yaşadığı arazinin elinden alınmaması için çalmadık kapı bırakmayan Emir Ayşe Gülana, kendisinin bildiği arazinin Dalama’da yaşayan bir kişi tarafından Hazine'den satın alındığını öğrendi.

Yaklaşık 43 yıldır yaşadığı araziden dışarı çıkmayan yaşlı kadın artık ömrünün sonuna yaklaştığını, tek isteğinin sıcak bir kap yemek ile son günlerini rahat bir döşekte geçirmek olduğunu ifade etti.

Aydın'da, eşinin vasiyeti ile ömrünü taş evde geçirdi VİDEO



“BEN ARTIK ÖLECEĞİM, HİSSEDİYORUM”

Emir Ayşe Gülana, 95 yıllık ömrünün 50 yılını eşiyle birlikte mutlu geçirdiğini, eşi öldükten sonra çok çileler çektiğini, kedi ve köpeklerin mesken edindiği dört duvar arasındaki bir barakada ömrünü tamamlamaya çalıştığını belirtti.

Kalkması daha kolay olduğu için damın eşik gibi kısmında yatıp kalkan kadın, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Kocam doktordu, herkesin derdine çare oldu. Beni de yalnız bırakıp gitti. Giderken de bana ‘buradan ne olursa olsun çıkma’ dedi. Ben de sözünü yerine getiriyorum. Sağ olsun bir oğlum gelip gidiyor. Yiyeceğimi, içeceğimi getirip yediriyor, içiriyor. Yaşım bayağı ilerledi. Ben artık öleceğim, öyle hissediyorum.”





“BAŞIMA YIKILACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM”

Gerek Aydın Valiliği gerekse yerel yönetimlerden birçok teklif sunulmasına rağmen 43 yıl önce vefat eden eşinin vasiyetinden taviz vermeyen Emir Ayşe Gülana, tek isteğinin aynı arazinin içerisinde rahat bir yatak ve temiz bir ortamda ölmek olduğunu belirtti. Gülana, “Evim bir gün başıma yıkılacak diye çok korkuyorum. Yıllardır buradayım ve doğru dürüst tamirat yapılmadı. Tek bir isteğim var, o da bu bahçe içerisinde yapılacak başka bir ev. Bari son zamanlarımı orada geçireyim. Bu isteğimi gerçekleştiren olursa da ona çok ama çok dua ederim.” ifadelerini kullandı.