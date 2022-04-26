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    Aydın'da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi

    Koçarlı ilçesinde eşiyle 1 yıl önce boşanan şahıs, çalıştığı fabrikaya 'Eşimi işten çıkarın' dedi. İsteği kabul edilmeyen saldırgan, 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı fabrika çatısını ateşe verdi.
    • 26.04.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:44
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    Aydın'da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi

    Aydın Koçarlı'da eski koca dehşeti, 30 aileyi ekmeğinden etti.

    Defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B. (35), 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bu talebi reddetti.

    Bunun üzerine Aziz B., bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi.

    Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

    95 ton defne yaprağı ve fazla sayıda makine kül oldu

    Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Aydın'da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi VİDEO

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #1

    Eski kocanın 'Karımı işten çıkarın' talebi reddedildi

    DHA'dan aktarılan bilgiye göre, fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik.

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #2

    "Kuşum kaçtı diyerek çatıya çıkmış"

    Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış.

    "Zararımız 7 milyon TL"

    4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı." ifadelerini kullandı.

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #3

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #4

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #5

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #6

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #7

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #8

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #9

    Aydın da eski karısını işten çıkarmayan fabrikayı küle çevirdi #10


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