Aydın'da eski sevgilisinin nişanlısını pusu kurup öldürdü

Aydın'dın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında 12 yıllık sevgilisi itfaiye personeli T.Ş.’den ayrılan, adliyede memur olarak çalıştığı öğrenilen F.D., Karacasu’da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.
Durumu öğrenen eski sevgili T.Ş., kadını rahatsız etmeye başladı.
F.D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı.
Eski sevgilisinin nişanlandığı öğrenince dehşet saçtı
Afyon’dan Nazilli’ye gelen T.Ş., bu sabah F.D.'nin kaldığı apartmana girerek dairenin önünde beklemeye başladı.
İkilinin daireden çıkmasını bekleyen T.Ş., Şavk’ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.
Sokağa çıkarak yardım isteyen F.D.’nin çığlıkları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Talihsiz adam hayatını kaybetti
Cinayet zanlısı T.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şavk’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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