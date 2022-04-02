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    Aydın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

    Aydın'da Meteoroloji’nin uyarısından sonra rüzgarın hızı 90 kilometreyi bulurken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Örtü altı tarım yapılan bazı alanlarda da seralar zarar gördü.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 14:46
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    Aydın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

    Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarısının Aydın ve çevresinde, dün öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

    Rüzgarın hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkarken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bazıları ise erken uyarı sayesinde gerekli tedbirleri aldı.

    SERALAR ZARAR GÖRDÜ

    Fırtına en fazla Kuşadası Davutlar Bölgesi ile Aydın Tepecik bölgesinde hissedildi.

    Fırtına nedeniyle Tepecik yakınlarındaki bazı seralarda hasar oluşurken, denizciler fırtına nedeniyle sefere çıkmadı.

    Aydın da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi #1

    Aydın da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi #2

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