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Aydın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da Meteoroloji’nin uyarısından sonra rüzgarın hızı 90 kilometreyi bulurken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Örtü altı tarım yapılan bazı alanlarda da seralar zarar gördü.