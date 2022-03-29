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    Aydın'da eve alkollü gelen adam bıçaklandı

    Annesini rahatsız eden ve eve aşırı alkollü gelerek tartışma çıkan adamı iki yerinden bıçaklayıp, feci şekilde darbeden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:38
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    Aydın'da eve alkollü gelen adam bıçaklandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Türkmen Mahallesi'ndeki Ünlü Sokak üzerinde gece yaşanan olayda, aşırı alkollü olduğu ileri sürülen E.K., A.G. isimli kadının evine geldi.

    Evinin önüne geldiği ve A.G.'yi telefonla aradığı iddia edilen E.K., kadını dışarı çağırdı. Oğlunun evde olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyen kadın, alkollü adamı bir türlü ikna edemedi.

    SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

    Bu sırada bağırış seslerini duyan A.G.'nin oğlu A.K., iddiaya göre mutfaktan bir bıçak alarak E.K.'nin yanına gitti. Aralarında sözlü tartışma başlayan ikili bir anda kavgaya tutuştu.

    Aydın'da eve alkollü gelen adam bıçaklandı VİDEO

    2 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, DARBETTİ

    Ardından A.K., kapısına dayanan E.K.'yi göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Hıncını alamayanca da feci şekilde darbetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Ağır yaralanan E.K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da eve alkollü gelen adam bıçaklandı #1


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