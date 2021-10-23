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- Aydın'da evin önünde oyun oynayan çocuğun kolu demir kapıya saplandı
Aydın'da evin önünde oyun oynayan çocuğun kolu demir kapıya saplandı
Dikkatsizlik sonucu, bahçede oyun oynarken kolunu bahçe kapısının demirine saplayan çocuk, itfaiye yardımıyla demir kesilerek hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 23.10.2021 - 15:54
- Güncelleme : 23.10.2021 - 16:37
Aydın’ın Efeler ilçesinde 11 yaşındaki Yusuf K. evlerinin önünde oyun oynarken bahçe kapısının demirine feci şekilde kolunu saplandı.
Acı içindeki çocuğun yardımına ihbar üzerine itfaiye ekipleri koştu.
İTFAİYE EKİBİ DEMİRİ KESTİ
Bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, acıdan kıvranan çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti.
Küçük çocuk kolundaki demir ile birlikte hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.