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    Aydın'da evine giren hırsızdan para istedi

    5 yıldır kanser tedavisi gören Şükran Özkan ve eşi, evlerine giren hırsıza çalınacak bir şeylerinin olmadığını belirterek "Evde çalınacak hiçbir şeyimiz yok. Varsa siz bize yardımcı olun" dedi.
    • 18.07.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 15:55
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    Aydın'da evine giren hırsızdan para istedi

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Bulvarı'nda, ev sahibi ile hırsız arasında ilginç bir diyalog yaşadı.

    Yaklaşık 5 yıldır kanser tedavisi gören ve bu süreçte elde avuçta ne varsa satan Ahmet-Şükran Özkan çifti, sabaha karşı evin yatak odasından gelen gürültü ile uyandı.

    "Çalınacak şeyimiz yok, varsa siz bize yardımcı olun"

    Eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri, çalınacak bir şeyleri olmayınca hırsızın kendilerine zarar vermesinden endişe edip ışıkları yakarak "Evde çalınacak hiçbir şeyimiz yok. Varsa siz bize yardımcı olun." diye seslendiler.

    Hırsız kaçtı

    Tedavi sürecinde olduğu için oldukça bitkin vaziyetteki ev sahibi ile karşılan hırsız, daha sonra girdiği penceren kaçıp gitti.

    Aydın da evine giren hırsızdan para istedi #1

    Şüphelinin parmak izi tespit edildi

    İHA'nın haberine göre; evde yaşanan gürültü üzerine komşuların ihbarı ile binaya gelen polis ekipleri hırsızın parmak izini tespit etti.

    "Yatak odasında eşyaları karıştırırken kapıyı açtık"

    Yaşadıkları korku dolu anları anlatan kanser hastası Ahmet Özkan ve eşi Şükran Özkan, "Eşim rahatsız olduğu için dinleniyordu. Ben de mutfakta çalışıyordum. Bir anda yatak odasından sesler gelmeye başladı. Korktuğum için önce sanki gürültüyü kedimiz çıkarıyormuş gibi davranıp eşimi uyandırdım.

    Hırsızın bize zarar vermesinden endişe edip elimize oklava ve bıçak aldık. Yatak odasında eşyaları karıştırırken kapıyı açtık.

    Kendisine ekonomik durumumuzun çok kötü olduğunu ve dün gittiği gündelik olan 200 TL’nin dışında çalınacak hiçbir şeyimizin olmadığını söyleyip aç ise doyurabileceğimizi aksi halde kendisinin bize yardım etmesini söyledik.

    Ne yapacağını bilmeyen 30 yaşlarındaki hırsız elimizdeki bıçağı da görünce geldiği penceren atlayıp gitti." diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Aydın da evine giren hırsızdan para istedi #2

    Aydın da evine giren hırsızdan para istedi #3


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