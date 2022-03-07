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    Aydın'da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu

    Koronavirüs bahanesiyle ilaçlama yapacaklarını söyleyip, yaşlı kadının evine giren üç kişi, kadının ellerini, ayaklarını bağlayarak, evi talan ettiler.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 13:29
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    Aydın'da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu

    Aydın'ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3’üncü katında eşi ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki S.A. isimli kadın evde yalnız olduğu sırada evinin zili çaldı.

    Megafondan yaşlı kadına seslenen şahıslar ilaçlama için geldiklerini söyleyerek apartman kapısını açtırdı.

    'İLAÇLAMA YAPACAĞIZ' DEYİP YAŞLI KADININ EVİNE GİRDİLER

    Yaşlı kadının dairesinin bulunduğu kata çıkan ve üzerlerinde koronavirüse karşı koruyucu beyaz tulum ve maske bulunan 3 şahıs kadına evde ilaçlama yapacaklarını söyleyerek eve girdi.

    ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

    İçeride elektrikli bir alet çalıştırarak odayı dezenfekte ettiklerini ifade eden şahıslar daha sonra S.A.’ya evin diğer odasına gitmesini söyledi.

    Evin salonuna geçen yaşlı kadına aniden saldırarak ellerini ve ağızlarını bağlayıp, bağırmaması için ağzını bantlayan şahıslar evde değerli eşya aramaya başladı.

    Aydın da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu #1

    "KOCANA ANLATIRSAN ÖLDÜRÜRÜZ"

    Yaklaşık yarım saat evde kalan ve evin altını üstünü getiren şahıslar daha sonra yaşlı kadının ellerini ve ağzını çözdü.

    Yaşlı kadını tehdit eden şahıslar kadına olayı kocasına anlatmamasını söyleyerek, "Bu olayı sakın kocana anlatma, yoksa kocanı öldürürüz." diyerek tehdit etti.

    Kadına tehditler savurup korkutan ve kabusu yaşatan 3 şahıs daha sonra evden hızla çıkarak bölgeden uzaklaştı.

    KARDEŞİ VE ENİŞTESİ BULDU

    Yaşlı kadın, telefonla arayıp kendisine ulaşamayınca sağlık durumundan şüphe ederek eve gelen ablası ve eniştesine korku ve panikle kapıyı açarak konuyu anlattı.

    Aydın da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kardeşini sakinleştiren Zehra Çapur hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri de evden çalınan herhangi bir şeyin olup olmadığını belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

    "ÇOK PANİKLEMİŞTİ"

    Kardeşine telefonla arayıp ulaşamadıklarını ve sağlık durumundan şüphe duyarak eve geldiklerini ifade eden abla Zehra Çapur, "Biz bugün eşimle birlikte hastaneye gidecektik. Kardeşime de uğramak için kendisine telefon açtık ama defalarca aramamıza rağmen telefonuna cevap vermedi. Sonrasında kardeşimin eşi de beni arayıp kardeşime ulaşamadığını söyleyince sağlık durumundan şüphe ederek eve geldik. Otomobilimizi park ettiğimiz sırada kardeşim telefonunu heyecanlı bir ses tonu ile açarak konuyu anlatmaya çalıştı. Biz de apartmanın önünde olduğumuzu söyledik ve hemen eve çıktık. Çok korkmuş ve paniklemişti.

    "EŞİ BİZDEN SONRA GELDİ"

    Bize, eve 3 kişinin girip, elektrikli bir alet çalıştırıp dezenfeksiyon yaptıklarını daha sonra da kardeşimi başka odaya alıp ellerini, ayaklarını ve ağızlarını bantladıklarını söyledi. Giderken de ellerindeki ve ağzındaki bantları çözerek, 'bu olayı kocana söylersen onu öldürürüz' diyerek tehdit edip evden hızla çıkıp uzaklaşmışlar. Eşi de bizden sonra hemen geldi. Sakinleştirip hemen ekiplere haber verdik" diye konuştu.

    Aydın da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu #3

    Aydın da evine giren şahıslar yaşlı kadının kabusu oldu #4


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