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    Aydın’da fal bakma bahanesiyle cinsel taciz

    Kendisini falcı olarak tanıtan şahıs, 20 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulundu. Adli makamlara sevk edilen falcı tutuklandı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 13:31
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    Aydın’da fal bakma bahanesiyle cinsel taciz

    20 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tarot falı ilanını gördü.

    Fal baktırmaya karar veren genç kız, ilandaki numarayı arayarak G.A. adlı falcıdan randevu talep etti.

    Şahsı ablasının ve ağabeyinin yaşadığı Aydın’ın Kuşadası ilçesi Camiatik Mahallesi'ndeki eve çağıran genç kız, falına baktırdı.

    “ODADA TEK KALMAMIZ LAZIM” DEDİ, TACİZ ETTİ

    Fala bakan G.A., “Sende mühür var, onu bozmam lazım. Ama odada tek kalmamız lazım ve gözünü tamamen bağla” diyerek hem odadan herkesi çıkardı, hem de kızın gözünü bağladı.

    Bu sırada cinsel tacize uğrayan genç kız, şahıstan şikayetçi oldu.

    Aydın’da fal bakma bahanesiyle cinsel taciz #1

    TUTUKLANDI

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.A.'yı operasyonla yakaladı.

    Şahsın daha önceden de aynı suçtan Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydı olduğu öğrenildi.

    Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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