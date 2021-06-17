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    Aydın'da feci kaza

    Aydın'da bir yaya karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 03:17
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    Aydın'da feci kaza

    Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde Söke’den Didim yönüne giden Burak K. yönetimindeki 35 ZDR 89 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Gövenez’e (43) çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

    Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp karayoluna düşen Aydın Gövenez ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gövenez hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    KAZA ANI KAYDEDİLDİ

    Kameralara yansıyan kazada, otomobilin çarpma anı ve Aydın Gövenez’in metrelerce havaya fırladığı o anlar yer aldı. Söke’ye bağlı Akçakonak Mahallesi sakinlerinden olan Aydın Gövenez’in bir fabrikada kepçe operatörü olarak çalıştığı öğrenildi.

    Aydın'da feci kaza-Video

    Aydın da feci kaza #1

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