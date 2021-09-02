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    Aydın'da feci kaza: 1 ölü

    Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 02.09.2021 - 02:01
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    Aydın'da feci kaza: 1 ölü

    Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy kavşağı yakınlarında B.Y. idaresindeki 19 TP 791 plakalı hafif ticari araçla Ali Özdemir (25) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

    Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir’in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Özdemir’in cesedi savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Öte yandan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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