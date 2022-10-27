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    Aydın'da FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde meslekten ihraç edilen 3 asker, sahte pasaportla kaçarken kıskıvrak yakalandı.
    • 27.10.2022 - 21:13
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    Aydın'da FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı

    Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 3 şüpheli, polisler tarafından saatlerce takip altına alındı.

    FETÖ üyeleri aracın bagajında bot ve bot motorunu indirdi

    Kadıkalesi Mahallesi'nde bulunan Nazilli Sitesi sahil kısmına otomobil ile gelen FETÖ üyeleri aracın bagajında bot ve bot motorunu indirdi.

    Hazırlıklarını tamamlayan Terör Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise şüphelileri kaçamadan kıskıvrak yakaladı.

    Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri ayrıca yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

    Kıskıvrak yakalandılar

    Yapılan üst aramasında ise eski Uzman Çavuş K.G. ve eski Astsubay Ş.Ş. olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinden Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlikler çıktı.

    Eski Astsubay E.G. ile birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre bugün hakim karşısına çıkarılan şüpheliler SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı #1


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