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    Aydın'da firarileri kargo görevlisi kılığındaki polisler yakaladı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 9 ayrı suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari ile 25 suçtan kaydı bulunan şüpheli, kargo görevlisi rolündeki polislerce yakalandı.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 02:47
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    Aydın'da firarileri kargo görevlisi kılığındaki polisler yakaladı

     

    Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni mahallede, 'kasten yaralama' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olarak aranan Ramazan Elçin’in Yeni mahallede oturan bir yakının evinde kaldığı bilgisine ulaşan Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği bürosu ekipleri, harekete geçti.

    POLİS "KARGO GÖREVLİSİ" KILIĞI İLE YAKALADI

    Polis ekipleri, tespit edilen adrese kargo görevlisi gibi giderek evin kapısını çaldı. Evde yalnız olan Elçin kapıyı açtı. Kargo paketini teslim etmek için teslimat makbuzuna yazmak üzere kimlik bilgilerini isteyen polise gerçek adını ve soyadını söyleyen Elçin yakalanarak gözaltına alındı.

    Aydın da firarileri kargo görevlisi kılığındaki polisler yakaladı #1

    AYNI YÖNTEMLE BİR FİRARİ DAHA YAKALANDI

    Öte yandan polis, 'kasten yaralama', 'yağma', 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' gibi 25 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari Taner Ilgın'ı (54) yine kargo görevlisi gibi davranarak saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı.

    Nazilli Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından iki firari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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