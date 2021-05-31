Euro
10.3825
-0.57%
Dolar
8.5105
-0.63%
Altın
521.29
-0.57%
Borsa
1.421
-0.09%
Bitcoin
312.777
1.14%
EXEN Coin
32.96
-1.34%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Aydın’da fotokapana taş atan kadın

    Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Kadının o anları anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da fotokapana taş atan kadın

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

    Geçtiğimiz mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevkisindeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi.

    KADININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.

    Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

    Aydın’da fotokapana taş atan kadın VİDEO

    Aydın’da fotokapana taş atan kadın #1

    Aydın’da fotokapana taş atan kadın #2

    Aydın’da fotokapana taş atan kadın #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir