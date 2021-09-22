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- Aydın'da freni patlayan kamyon 2 araca çarptı
Aydın'da freni patlayan kamyon 2 araca çarptı
Freni tutmayan kamyon, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.
- İHA
- 22.09.2021 - 17:54
- Güncelleme : 22.09.2021 - 18:00
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde özel bir hafriyat firmasına ait 09 L 7749 plakalı kamyon, frenin boşalmasıyla yokuş aşağı gitmeye başladı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI BİÇTİ
Park halindeki otomobillere çarparak duran kamyon, az kalsın faciaya neden oluyordu. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen bir kişi ise kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sözlü hakaretlerde bulundu.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Aydın'da freni patlayan kamyon 2 araca çarptı VİDEO