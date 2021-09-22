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Aydın'da freni patlayan kamyon 2 araca çarptı

Aydın'da freni patlayan kamyon 2 araca çarptı

Freni tutmayan kamyon, park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadı.