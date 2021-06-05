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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    İhbar üzerine adrese gece yarısı baskın düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:44
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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de gece yarısı fuhuş operasyonu düzenledi.

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı belirtilen 3 kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı.

    Ayrıca yapılan aramada 120 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

    Fuhuşa aracılık ederek yer temin eden şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma açıldı.

    Aydın da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #1

    Aydın da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı #2

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