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    Aydın’da gece vakti havaya 10 el ateş edip kaçtı

    Gece vakti havaya 10 el ateş şahıs, mahalle sakinleri tarafında polise şikayet edildi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 08:55
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    Aydın’da gece vakti havaya 10 el ateş edip kaçtı

    Aydın’ın Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1001 Sokak üzerinde, bir şahıs aracı ile seyir halindeyken havaya 10 el ateş açtı.

    Saat 23.45 sularında meydana gelen olayda, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

    Şüpheli şahıs, bir şarjörü boşalttıktan sonra aracı ile hızlanarak olay yerinden uzaklaştı.

    O esnada balkonda oturan vatandaşlardan yaralanan olmadı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın’da gece vakti havaya 10 el ateş edip kaçtı #1

    MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Silahtan çıkan boş kovanların incelenmesi için bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

    Mahalle sakinleri, şahıstan şikayetçi oldu.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Araştırmaların ardından şüpheli şahsın uzaklaştırma kararı olan D.E. olduğu iddia edildi.

    Polis şüpheli şahıs ve aracın bulunması için çalışma başlattı.

    Aydın’da gece vakti havaya 10 el ateş edip kaçtı #2

    Aydın’da gece vakti havaya 10 el ateş edip kaçtı #3

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