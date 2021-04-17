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    Aydın’da gelinini sırtından vurup, polise teslim oldu

    84 yaşındaki kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle sırtından vurarak, ağır yaraladı. Tedavi altına alınan gelinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 15:55
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    Aydın’da gelinini sırtından vurup, polise teslim oldu

    Aydın’ın Germencik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde Bayram K. (84) ile gelini Fatma K. (58) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Bayram K., tartışma sırasında evden aldığı av tüfeğini gelinine doğrultarak, ateşledi.

    Tüfekten çıkan saçmalarla Fatma K., sırtından ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Fatma K., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Fatma K.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    TESLİM OLDU

    Gelinini tüfekle vuran Bayram K. ise tüfeğiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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