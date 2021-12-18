Aydın'da genç adamın şüpheli ölümü araştırılıyor

Sultanhisar ilçesinde haber alınamayan 23 yaşındaki adam, arılık barakasında ağız burun ve kulaklarından kan gelmiş halde bulundu.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine yaşayan, 23 yaşındaki Yiğithan Artık'tan yakınları haber alamadı.

Genç adamın hayatından şüphe eden yakınları, arılık barakasına giderek kontrol etti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yiğithan Artık yakınları tarafından, barakanın içerisinde ağız, kulak ve burnundan kan gelmiş bir halde bulundu.

İhbar üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada doktorların yoğun müdahale ettiği Artık, yaşamını yitirdi.

Öte yandan şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.