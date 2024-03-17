Aydın'da göçmen operasyonu: 51 kaçak ve 3 organizatör yakalandı
İHA

Düzensiz göç ile mücadele devam ediyor...

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir minibüs içersinde bulunan 51 düzensiz göçmen yakaladı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramada, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 34 litre benzin, 3 adet şişirme pompası, 32 adet can yeleği ele geçirildi.

3 organizatör gözaltına alındı

Düzenlenen çalışmada olayla bağlantılı A.C. , M.C., Ş.Ş.A isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Tutuklandılar

3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)