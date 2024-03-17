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Aydın'da göçmen operasyonu: 51 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

Aydın'da göçmen operasyonu: 51 kaçak ve 3 organizatör yakalandı Düzensiz göç ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 51 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.