Aydın'da göçmen operasyonu: 51 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

İHA
Düzensiz göç ile mücadele devam ediyor...
Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir minibüs içersinde bulunan 51 düzensiz göçmen yakaladı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramada, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 34 litre benzin, 3 adet şişirme pompası, 32 adet can yeleği ele geçirildi.
3 organizatör gözaltına alındı
Düzenlenen çalışmada olayla bağlantılı A.C. , M.C., Ş.Ş.A isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Tutuklandılar
3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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