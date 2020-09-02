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    Aydın'da gölete düşen genç boğuldu

    Kuyucak ilçesine bağlı Yukarı Yakacık Mahallesi'nde balık tutmaya çalışan bir kişi düştüğü sulama göletinde boğuldu.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 00:45
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    Aydın'da gölete düşen genç boğuldu

    Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nden Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Yukarı Yakacık Mahallesi'ne üzüm toplamak için arkadaşları ile gelen Birkan Çınarlıdere (23) isimli genç, bugün akşam saatlerinde balık tutmak amacıyla mahalledeki arazilerin sulandığı gölete gitti.

    Çınarlıdere, balık tutmak amacıyla gölün kenarındayken bir anda sendeleyerek gölete düştü.

    Arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine gölete düşen genç için arama başlatıldı.

    Havanın kararması nedeniyle müdahalede bulunamayan vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin dalgıç ekibinin gelmesini bekledi.

    Arama çalışmaları devam ediyor.

    Aydın da gölete düşen genç boğuldu #1

    10 YIL ÖNCE İL ŞAMPİYONU GÜREŞÇİ DE AYNI YERDE BOĞULMUŞTU

    26 Ağustos 2010 yılında aynı gölete arkadaşları ile serinlemeye giren Aydın'da okullar arasında yapılan güreş şampiyonasında grekoromen stilinde il birincisi olduğu belirtilen 16 yaşındaki Gökhan Uslu’da boğulmuş, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden çağrılan dalgıç ekipleri tarafından göletten çıkartılmıştı.

    Aydın da gölete düşen genç boğuldu #2

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