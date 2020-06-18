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    Aydın'da hesap ödemek istemeyen kişi, denize atladı

    Kuşadası ilçesinde yemek yediği restoranda para vermemek için denize atladığı öne sürülen kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 05:56
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    Aydın'da hesap ödemek istemeyen kişi, denize atladı

    Camikebir Mahallesi'nde deniz kıyısında bir restorana oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre hesap geldikten sonra parayı ödememek için kendisini denize attı.

    İş yeri çalışanlarının durumu Sahil Güvenlik'e bildirmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

    EKİPLERİN UZUN UĞRAŞIYLA İKNA EDİLDİ

    Denizde bir müddet yüzen kişi, ekiplerin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek Sahil Güvenlik'in botuna bindirildi.

    Kıyıya çıkarılan kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Aydın'da hesap ödemek istemeyen kişi, denize atladı

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