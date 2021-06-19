Kuşadası ilçesinde bir hırsız, kapısını açtığı otomobilin koltuğu üzerinde bulunan telefonu saniyeler içinde alıp gitti.

Kuşadası Davutlar Mahallesi’nde aracını park edip ihtiyaçlarını almaya giden bir vatandaş, aracına döndüğünde telefonunu bulamadı. Her yerde kayıp telefonunu arayan adam, bir işyerine ait güvenlik kamera görüntüsünü izlediğinde telefonunun çalındığını tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Güvenlik kamera görüntüsünde hırsızın önce camı yarı açık olan aracın içindeki cep telefonunu almaya çalıştığı, telefonu açık olan camdan çalamayınca kapıyı açarak çalarak hızla aracın etrafından uzaklaştığı görülüyor.

Aydın'da hırsız, saniyeler içinde araçtan cep telefonu çaldı-Video

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Güvenlik kamerasını hesaba katmayıp, çaldığı telefonu bir poşete koyarak bölgeden uzaklaşan hırsızın eşkâlini belirleyen güvenlik güçleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Telefonun sahibi karakola giderek, hırsızlık anı net bir şekilde görünen şahıstan şikayetçi oldu.