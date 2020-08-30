Aydın'da hırsızlar cami paralarını çaldı

İlçe merkezinde bulunan bir caminin bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğle namazı için Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Evliya Çelebi Camisi’ndeki görevine giden cami imamı Serkan Gültepe, namaz sonrası birtakım işleri için cami içeresinde bulunan Evliya Çelebi Cami Yaptırma-Yaşatma, İmar-İhya ve Çevreyi Güzelleştirme Derneği odasına geldi.

Gültepe, bu esnada dernek odası önünde bulunan cami ihtiyaçları için cemaatten bağışların toplandığı bağış kutusunun kapağının açık olduğunu gördü.

HAYIR KUTUSUNDAKİ PARALAR ÇALINDI

Kutuyu kontrol eden imam bağış kutusu içerisindeki paraların çalındığını fark ederek, durumu polise bildirdi.

KAMERA KAYITLARINDAN HIRSIZLIK SAATİ BULUNDU

Camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından önceki gece saat 22.30 sıralarında camiye gelen kimliği belirsiz kişilerin bağış kutusunun kilidini kırarak içerisindeki paraları çaldığını tespit etti.





HIRSIZLARI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bağış kutusu içerisinde yaklaşık 500 TL olduğu öğrenilirken, polis ekipleri caminin parasını çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



