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    Aydın'da hırsızlar demir mazgalları çaldı

    Kuşadası ilçesinde motosikletli 2 hırsız dakikalar içinde demir mazgalları yerinden söküp kaçtı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 01:36
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    Aydın'da hırsızlar demir mazgalları çaldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt Sokak’da saat 23.00 sıralarında motosikletli 2 kişi sokağa giriş yaptı.

    Motosikletli hırsızlar Anıt sokağın köşesinde bulunan 2 demir mazgalı dakikalar içinde çaldı.

    SU KANALINDA BOŞLUK OLUŞTU

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri dakikalarca bütün ara sokaklarda hırsızları aradı fakat bulamadı.

    Mazgalları çalınan su kanalında oluşan boşluk özellikle motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdü.

    Polis ekipleri demir ızgaraları çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

    Aydın da hırsızlar demir mazgalları çaldı #1

    Aydın da hırsızlar demir mazgalları çaldı #2

    Aydın da hırsızlar demir mazgalları çaldı #3

    Aydın da hırsızlar demir mazgalları çaldı #4

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