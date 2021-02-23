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- Aydın'da hırsızlar demir mazgalları çaldı
Aydın'da hırsızlar demir mazgalları çaldı
Kuşadası ilçesinde motosikletli 2 hırsız dakikalar içinde demir mazgalları yerinden söküp kaçtı.
- İHA
- 23.02.2021 - 01:36
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt Sokak’da saat 23.00 sıralarında motosikletli 2 kişi sokağa giriş yaptı.
Motosikletli hırsızlar Anıt sokağın köşesinde bulunan 2 demir mazgalı dakikalar içinde çaldı.
SU KANALINDA BOŞLUK OLUŞTU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri dakikalarca bütün ara sokaklarda hırsızları aradı fakat bulamadı.
Mazgalları çalınan su kanalında oluşan boşluk özellikle motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Polis ekipleri demir ızgaraları çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.