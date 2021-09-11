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    Aydın'da hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şahıs yakalandı

    Aydın'da hırsızlık suçundan 77 kaydı bulunan O.A., bir evden cep telefonu ve tablet çaldıktan sonra kıskıvrak yakalandı.
    • DHA
    • 11.09.2021 - 02:07
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    Aydın'da hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şahıs yakalandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde, bir eve giren O.A., cep telefonu ve tablet çaldı.

    Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, cep telefonu ve tabletinin çalındığını fark etti.

    ŞÜPHELİNİN AYNI SUÇTAN 77 KAYDI VAR

    Polis merkezine giden ev sahibinin şikayeti üzerine, ekipler çevrede inceleme başlattı.

    Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin hırsızlık suçundan 77 kaydı bulunan O.A. olduğunu tespit etti.

    TUTUKLANDI

    O.A.'yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen O.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Aydın da hırsızlıktan 77 kaydı bulunan şahıs yakalandı #1

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