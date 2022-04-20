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    Aydın'da hırsızlıktan aranan şahıs, uyuşturucu ticaretinden yakalandı

    Kuşadası'da ev, iş yerinden eşya ve 2 motosiklet hırsızlığından aranan şahıs, polisin şüphe üzerine dur ikazı verdiği araçtan kaçarken, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
    • 20.04.2022 - 09:09
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    Aydın'da hırsızlıktan aranan şahıs, uyuşturucu ticaretinden yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçe merkezinde 2 motosiklet çalınırken, 1 ev ile 9 iş yerinden de hırsızlık yapıldı.

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    DHA'nın haberine göre, görüntü kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Şahin E. olduğunu belirledi. Hakkında arama kararı çıkartılan Şahin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Polisin ikazına uymayıp kaçtı

    Bu sırada polis ekipleri dün gece şüphe üzerine takip ettikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi kaçmaya çalıştı.

    Aydın da hırsızlıktan aranan şahıs, uyuşturucu ticaretinden yakalandı #1

    Araçta uyuşturucu tespit edildi

    10 dakika süren takip sonucu aracı terk ederek yaya olarak kaçan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 16 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi.

    Şüphelinin hırsızlık suçundan aranan şahıs olduğu belirlendi

    Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamalarında 12 ayrı hırsızlık olayından aranan Şahin E. ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan Bertuğ U. olduğu saptandı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Aydın da hırsızlıktan aranan şahıs, uyuşturucu ticaretinden yakalandı #2


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