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    Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı

    Horoz dövüştürülen bir depoya düzenlenen baskın sonucu içeride bulunan 27 kişiye, 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 18:31
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 18:38
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    Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı

    Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, belirlediklere depoya operasyon düzenlendi.

    27 KİŞİYE 121 BİN TL CEZA

    Horoz dövüştürenlere suçüstü yapılan baskında 27 kişiye Kabahatler Kanunu ile koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı, depo sahibi N.A hakkında adli işlem başlatıldı.

    Depoda bulunan 5 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Aydın'da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı VİDEO

    Aydın da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı #1

    Aydın da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı #2

    Aydın da horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı #3

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