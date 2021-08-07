Aydın'da, icradan satın aldığı arsa ölümüne neden oldu

Aydın'da, icradan satın aldığı arsa ölümüne neden oldu

Nazilli'de icradan satılık arazi alan Mehmet İnanç Akcan, arazinin önceki sahibii Hasan D. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesi, Çaylı Mahallesi'nde, Türk Standardları Enstitüsü'nde (TSE) görevli Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı.

Ankara'dan satın aldığı incir bahçesine bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet D. ve ağabeyi Hasan D. ile karşılaştı.

TARIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Hasan D.'nin pompalı tüfekle ateş açması ile saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet D. ile arazinin yeni sahibi Mehmet Akcan yaralandı.

Hasan D., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekibi geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ebibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Akcan, ambulansta hayatını kaybetti.

Akcan’ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda hafif şekilde yaralanan Mehmet D. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİLAHLA YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cinayet zanlısı Hasan D. ise suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





